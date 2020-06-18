2020-06-18T08:39:24+03:00
Дом. Семья

Лось неожиданно выскочил перед машиной во Всеволожском районе Ленинградской области

Благо, водитель успел вовремя среагировать и притормозить перед животным [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Молодой лось выскочил на дорогу перед автомобилем в ЛенобластиМолодой лось выскочил на дорогу перед автомобилем в ЛенобластиФото: принтскрин видео.
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Летом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области местные жители часто встречают лосей, особенно автомобилисты. Так, рано утром в среду, 17 июня 2020 года, водитель почти столкнулся с молодым животным на дороге из Невской Дубровки в сторону Санкт-Петербурга, во Всеволожском районе области. Видео встречи появилось в социальной сети.

- Вот живой пример, как соблюдение и выбор правильного скоростного режима, сохраняет жизнь человека и жизнь зверя, - отметил один из комментаторов в социальной сети.

Петербуржцы отметили, что водителю очень повезло, ведь лось появился на дороге совершенно неожиданно и прямо перед машиной. Если бы автомобилист не успел затормозить, то могло произойти серьезное ДТП.

- Там еще и кабаны шастают. Будьте осторожны, - предупредил петербуржец автомобилистов.

Напомним, что весной и до середины лета в Ленобласти у лосей происходит гон. В это время водителям надо быть особенно внимательными на дорогах и не превышать скорость за городом.

Лось выскочил перед машиной на дороге в Ленобласти .

ИСТОЧНИК KP.RU

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