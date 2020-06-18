Лжепожарных, обокравших пенсионерку в Санкт-Петербурге, задержали в аэропорту «Пулково»
В Санкт-Петербурге лжепожарники обокрали 88-летнюю старушку. 15 июня 2020 года в полицию обратилась пенсионерка, проживающая в доме на Ланском шоссе. Она рассказала, что около полудня к ней в квартиру под видом работников пожарной службы пришли двое мужчин. После их визита у нее пропало 60 тысяч рублей.
- Свой визит «пожарники» объяснили необходимостью проверки электропроводки и исправной работы вытяжки газа. Когда хозяйка сопроводила одного из мужчин на кухню, второй прошел в ее комнату, где женщина хранила свои сбережения, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.
Еще до того, как мужчины ушли, пенсионерка заметила пропажу денег и задала незваным гостям вопрос. Однако те заверили хозяйку, что ничего не брали, показали свои сумки и поспешили уйти.
Полиция быстро установила, что гостями оказались ранее судимые мужчины 21 и 23 года. В начале июня они приехали из Москвы в Петербург. Сыщики выяснили, что «пожарники» купили авиабилеты в столицу. В аэропорту «Пулково» их и задержали.
По факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.
Полиция задержала лжепожарных, обокравших пенсионерку в Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU