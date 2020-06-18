2020-06-18T09:52:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Карелии, последние новости на 18 июня 2020 года: Еще 22 человека заразились

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Карелии на 18 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 22 человека заразились коронавирусом в Карелии на 18 июня 2020 годаЕще 22 человека заразились коронавирусом в Карелии на 18 июня 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО
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Все еще не утихает коронавирус в Карелии. Последние новости на 18 июня 2020 года - еще 22 местных жителя заразились COVID-19. Также наличие инфекции подтвердилось еще у одного работника АО «ВАД» и одного работника со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

- Среди новых 22 заболевших в Карелии: в Петрозаводске - 10 человек, в Суоярвском районе (поселок Поросозеро, село Вешкелица) – 2 человека, в Олонецком районе (село Видлица, Олонец) – 2 человека, в Беломорске – 5 человек, в Медвежьегорском районе (поселок Пиндуши) -1 человек, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу.

Есть и позитивные новости - еще 20 человек: в Кемском районе (рабочие с Белопорожской ГЭС) - 3, в Петрозаводске - 13, в Лоухском районе – 1 человек, в Прионежском районе - 3 человека.

За все время пандемии в Карелии коронавирус выявлен у 934 человек, из них 365 выздоровели и 5 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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