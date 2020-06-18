Пропавшую 4-летнюю девочку из многодетной семьи нашли мертвой на берегу реки Тосно в Ленинградской области
В Ленинградской области вечером в среду, 17 июня 2020 года, 135 человек - полиция и волонтеры - разыскивали 4-летнюю девочку, пропавшую во время купания в реке Тосна. В тот день многодетная семья с семью детьми, отправила отдыхать на берег в садоводческом массиве Заречное, СНТ «Восток». Пока родители учили всех плавать, одна из малышек пропала.
- Многодетная семья, в которой семеро детей, в возрасте 3, 4, 7,8,10 лет, пошла купаться на берег реки Тосна. В процессе обучения детей плаванию отец семейства не уделил достаточного внимания безопасности пребывания в воде 4-х летней дочери, и оставил ее в водоеме без присмотра. Девочка пошла на глубину и пропала, - сообщили в следственном комитете.
До часа ночи девочку искали волонтеры, полицейские, спасатели и кинологи с собакой по кличке "Жасмин". Именно она и обнаружила труп ребенка на берегу реки.
В отношении отца детей возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.
ИСТОЧНИК KP.RU