2020-06-18T10:38:09+03:00
Общество

Первый в сезоне-2020 туристический теплоход встретили в Ленинградской области

Участники круиза из Ярославля пришли по воде в Невскую Дубровку
Петр КИБЕР
Поделиться:
Первый в сезоне туристический теплоход пришел в Ленинградскую область.Первый в сезоне туристический теплоход пришел в Ленинградскую область.
Изменить размер текста:

Туристический сезон в Ленинградской области открыт. Утром 18 июня в Дубровку, что на Неве, пришел первый круизный теплоход. К только недавно построенному причалу пришвартовались ярославские любители водных путешествий.

- Доброе солнечное утро! Ленобласть принимает первый пассажирский теплоход в навигацию 2020. «Русь Великая» привезла в Дубровку туристов из Ярославля, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Впрочем, это не первая «точка высадки» в Ленобласти. По маршруту теплоход уже сделал остановки в Свирьстрое и Старой Ладоге.

Специально для развития речного туризма 2018-19 годах в регионе была принята программа строительства пристаней, в рамках которой уже построено четыре причала для пассажирских теплоходов. А вскоре еще один появится у музея-диорамы «Прорыв» в районе Кировска.

Отметим, что за 2019 год Ленобласть вошла в ТОП-5 направлений внутреннего туризма по России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Труп человека в Неве заметили у Васильевского острова
Петербурженку изнасиловали на пляже Финского залива в Курортном районе
Петербуржец выпивал в квартире с гнилым трупом, завернутым в полиэтилен
Треть петербуржцев собирается ехать в отпуск на своей машине
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 18 июня 2020 года составило 29 человек
Движение в центре Санкт-Петербурга ограничат на пять месяцев
Американский университет открыл доступ к старинным фотографиям «Арсенала» в Царском селе
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 18 июня 2020 года: заразились еще 54 человека
Улететь из Петербурга в Грозный теперь можно прямым рейсом
Нерпа, пьющая воду из-под крана, удивила ученых Санкт-Петербурга
Первый в сезоне-2020 туристический теплоход встретили в Ленинградской области
Пропавшую 4-летнюю девочку из многодетной семьи нашли мертвой на берегу реки Тосно в Ленинградской области
Больше 23 тысяч человек проверено на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Карелии, последние новости на 18 июня 2020 года: Еще 22 человека заразились
Лжепожарных, обокравших пенсионерку в Санкт-Петербурге, задержали в аэропорту «Пулково»
Редкого бернского зенненхунда Гришу разыскивают в лесу под Санкт-Петербургом
Лось неожиданно выскочил перед машиной во Всеволожском районе Ленинградской области
Двое мужчин устроили жесткую драку на КАД в Санкт-Петербурге
30-градусная жара и гроза придут в Санкт-Петербург 18 июня 2020 года
Участники Парада Победы в Санкт-Петербурге сдали тесты на коронавирус
Врач из Ленобласти рассказала, как медики выживают в защитных костюмах в жару
Пенсионер наткнулся на склад оружейного барона в гараже в Сертолово
Лось вышел к петербуржцам на пробежку в Колпино
Эрмитаж объявил о подготовке к приему посетителей