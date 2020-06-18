Первый в сезоне-2020 туристический теплоход встретили в Ленинградской области

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:38:09+03:00

Первый в сезоне туристический теплоход пришел в Ленинградскую область.

Участники круиза из Ярославля пришли по воде в Невскую Дубровку

Изменить размер текста: A A

Туристический сезон в Ленинградской области открыт. Утром 18 июня в Дубровку, что на Неве, пришел первый круизный теплоход. К только недавно построенному причалу пришвартовались ярославские любители водных путешествий.

- Доброе солнечное утро! Ленобласть принимает первый пассажирский теплоход в навигацию 2020. «Русь Великая» привезла в Дубровку туристов из Ярославля, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Впрочем, это не первая «точка высадки» в Ленобласти. По маршруту теплоход уже сделал остановки в Свирьстрое и Старой Ладоге.

Специально для развития речного туризма 2018-19 годах в регионе была принята программа строительства пристаней, в рамках которой уже построено четыре причала для пассажирских теплоходов. А вскоре еще один появится у музея-диорамы «Прорыв» в районе Кировска.

Отметим, что за 2019 год Ленобласть вошла в ТОП-5 направлений внутреннего туризма по России.

ИСТОЧНИК KP.RU