Нерпа, пьющая воду из-под крана, удивила ученых Санкт-Петербурга

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:36:14+03:00

Специалисты отмечают, что такое поведение животного ранее никогда не описывалось в научной литературе [видео]

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В Санкт-Петербурге стало настолько жарко, что даже нерпы начали пить воду из-под крана. В среду, 17 июня 2020 года, специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы» рассказали, что их постояльцы стали необычно себя вести во время знойной погоды. Оказывается, в научной литературе никогда не описывалось, что эти морские животные пьют воду. Видео этого феномена они опубликовали в сети.

- Водный баланс нерпы обычно поддерживают из рыбы. В Арктике им точно пресной воды не найти (только из снега, пожалуй). Но, наши нерпы пресноводные и воду они попивают да и снегом закусывают, случается, - рассказали специалисты.

На видео нерпа, которую спасли весной в поселке имени Морозова, валяется в бассейне и буквально ныряет под струю воды, жадно глотая воду. Это кажется не удивительным, ведь в Петербурге и Ленобласти стоит небывалая 30-градусная жара.

Ладожская нерпа жадно пьет воду из-за жары в Санкт-Петербурге .Видео: Фонд друзей балтийской нерп

ИСТОЧНИК KP.RU