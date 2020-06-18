Нерпа, пьющая воду из-под крана, удивила ученых Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге стало настолько жарко, что даже нерпы начали пить воду из-под крана. В среду, 17 июня 2020 года, специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы» рассказали, что их постояльцы стали необычно себя вести во время знойной погоды. Оказывается, в научной литературе никогда не описывалось, что эти морские животные пьют воду. Видео этого феномена они опубликовали в сети.
- Водный баланс нерпы обычно поддерживают из рыбы. В Арктике им точно пресной воды не найти (только из снега, пожалуй). Но, наши нерпы пресноводные и воду они попивают да и снегом закусывают, случается, - рассказали специалисты.
На видео нерпа, которую спасли весной в поселке имени Морозова, валяется в бассейне и буквально ныряет под струю воды, жадно глотая воду. Это кажется не удивительным, ведь в Петербурге и Ленобласти стоит небывалая 30-градусная жара.
Ладожская нерпа жадно пьет воду из-за жары в Санкт-Петербурге .Видео: Фонд друзей балтийской нерп
ИСТОЧНИК KP.RU