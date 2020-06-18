Улететь из Петербурга в Грозный теперь можно прямым рейсом

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:09:10+03:00

Вылеты будут совершаться несколько раз в неделю

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Путешествия по России становятся доступнее. По крайней мере, для петербуржцев. Теперь из Северной столицы можно улететь в Грозный без пересадок. Регулярные прямые рейсы из аэропорта Пулково запустила авиакомпания Northwind Airlines.

Вылеты будут совершаться несколько раз в неделю. Первый самолет отправится из Петербурга в Грозный уже 2 июля.

Как отмечают в министерства туризма Чечни, прямое авиасообщение, связывающее республику с Северной столицей, поможет привлечь в регион большее количество туристов.

Напомним, ранее новые рейсы из Петербурга запустила авиакомпания Wizz Air. Венгерский лоукостер будет летать из Пулково по пяти новым направлениям. Вылеты будут совершаться в Зальцбург, Стокгольм, Копенгаген, Осло, а также на Мальту. Как сообщает авиакомпания, петербургский аэропорт Пулково станет операционной базой WIzz Air в России.

ИСТОЧНИК KP.RU