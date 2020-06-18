2020-06-18T10:55:34+03:00
Общество

Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 18 июня 2020 года: заразились еще 54 человека

Мы собрали последние новости по ситуации с коронавирусом в Ленинградской области на 18 июня 2020 года
Петр КИБЕР
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В Ленобласти коронавирус подтвердили еще у 54 человек.В Ленобласти коронавирус подтвердили еще у 54 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Федеральный оперативный штаб по ситуации с распространением инфекции COVID-19 привел новые данные за прошедшие сутки. Вместе с этим стали известны и последние новости по ситуации с коронавирусом в Ленинградской области на 18 июня 2020 года.

- По состоянию на утро 18 июня в Ленинградской области заболели еще 54 человека. Общее количество зараженных с начала пандемии достигло 3805 случаев, - сообщает Оперштаб.

Из этого числа выздоровели 3140 человек. Только за минувшие сутки врачи выписали сразу 241 пациента. Это в 4,5 раза больше количества новых заболевших. Неизменным оказалось и число летальных случаев. За все время в Ленобласти от коронавируса умерли 25 человек.

На 10:35 утра в активной фазе заболевания остаются всего 640 жителей региона.

Отметим, что снижение числа зараженных есть и в Санкт-Петербурге. Здесь за сутки выявили еще 231 случай коронавируса. 29 пациентов скончались, но 637 человек – выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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