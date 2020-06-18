2020-06-18T11:34:05+03:00
Звезды

Американский университет открыл доступ к старинным фотографиям «Арсенала» в Царском селе

Серию снимков в конце XIX века сделал парижский фотограф Луи Фавр [фото]
Алина ЧЕМЕРИС
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Уникальные кадры хранятся в Музейном центре города Цинциннати.Уникальные кадры хранятся в Музейном центре города Цинциннати.Фото: СОЦСЕТИ
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Как выглядела экспозиция знаменитого «Арсенала» в 1870 году теперь могут увидеть все желающие. Один из американских университетов открыл доступ к фотографиям, среди которых восемь редких снимков павильона «Арсенал» в Царском Селе. Уникальные кадры хранятся в Музейном центре города Цинциннати. Об этом сообщается на официальной странице ГМЗ «ВКонтакте».

Так выглядел "Арсенал" полтора века назад Фото: СОЦСЕТИ

Так выглядел "Арсенал" полтора века назадФото: СОЦСЕТИ

– Серию 1870 года снял парижский фотограф Луи Фавр – один из первых французских мастеров стереоскопии. Он уделял большое внимание фотографированию интерьеров в новой технике, которая позволяла передавать объем. Трехмерное изображение создавалось из двух фотографий, снятых под разными углами, для их просмотра использовался специальный прибор – стереоскоп, – говорит научный сотрудник музея Владимир Векшин.

В общей сложности Луи Фавр сделал 12 стереоснимков Фото: СОЦСЕТИ

В общей сложности Луи Фавр сделал 12 стереоснимковФото: СОЦСЕТИ

В общей сложности Луи Фавр сделал 12 стереофотографий. На снимках также запечатлены виды вестибюля, зала нижнего этажа, Албанской комнаты и Парадной лестницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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