Движение в центре Санкт-Петербурга ограничат на пять месяцев
На пять месяцев – с 20 июня по 20 ноября 2020 года будет ограничен проезд по улице Якубовича в самом центре Санкт-Петербурга. Причиной станет ремонт одного из корпусов Дворца Безбородко, для которого будут ставить строительные леса.
- В связи с установкой лесов и пешеходной галереи для производства работ по реставрации фасадов и окраске кровли на объекте культурного наследия федерального значения «Дворец Безбородко А. А. Корпус служебный» (ул. Якубовича, д. 4 лит. А), ограничивается движение транспорта по улице Якубовича от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.
Кроме того, по информации ГАТИ, с 20 по 25 июня ограничат движение транспорта на разворотном кольце Волхонского шоссе. Здесь будут менять асфальт.
Автомобилистов и пешеходов призывают быть внимательными и заранее продумывать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU