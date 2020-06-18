2020-06-18T11:33:35+03:00
Общество

Движение в центре Санкт-Петербурга ограничат на пять месяцев

Из-за ремонта «Дворца Безбородко» проезд по улице Якубовича в районе Исаакиевской площади частично перекроют
Петр КИБЕР
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В Районе Исаакиевской площади на пять месяцев ограничат движение.В Районе Исаакиевской площади на пять месяцев ограничат движение.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На пять месяцев – с 20 июня по 20 ноября 2020 года будет ограничен проезд по улице Якубовича в самом центре Санкт-Петербурга. Причиной станет ремонт одного из корпусов Дворца Безбородко, для которого будут ставить строительные леса.

- В связи с установкой лесов и пешеходной галереи для производства работ по реставрации фасадов и окраске кровли на объекте культурного наследия федерального значения «Дворец Безбородко А. А. Корпус служебный» (ул. Якубовича, д. 4 лит. А), ограничивается движение транспорта по улице Якубовича от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.

Кроме того, по информации ГАТИ, с 20 по 25 июня ограничат движение транспорта на разворотном кольце Волхонского шоссе. Здесь будут менять асфальт.

Автомобилистов и пешеходов призывают быть внимательными и заранее продумывать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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