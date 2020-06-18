2020-06-18T11:24:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 18 июня 2020 года составило 29 человек

Мы собрали все последние новости о числе умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 18 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 29 человек стали жертвами коронавируса в Петербурге на 18 июняЕще 29 человек стали жертвами коронавируса в Петербурге на 18 июняФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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За сутки в России зафиксировано 182 новых летальных случая от COVID-19. За весь период в стране скончались 7 660 человек. Так, число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 18 июня 2020 года составило 29 человек.

- Еще 29 человек скончались от коронавируса в Петербурге. Так, на 18 июня общее число жертв заболевания составило 756 пациентов, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Как правило, жертвами инфекции становятся люди с хроническими заболеваниями, которые дают осложнение в связке с коронавирусом.

Но не все так печально в Петербурге. Так, число выздоровевших за последние сутки снова превысило зараженных - 637 и 231 человек соответсвенно. Всего с начала пандемии в городе на Неве зарегистрировано 21506 случаев заболевания, из них 11324 уже выздоровели. На данный момент с болезнью продолжают бороться 9426 горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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