Треть петербуржцев собирается ехать в отпуск на своей машине

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:39:58+03:00

А еще 10% отправятся в путешествие на авто друзей или из проката

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Летний отпускной сезон в 2020 году оказался сильно смазан из-за коронавирусных ограничений. Но кое-где туризм уже восстанавливается. Поэтому некоторые петербуржцы уже собираются на отдых. При этом почти 40% опрошенных горожан отправятся в путешествие на машине.

- Самым популярным транспортом для летних путешествий по России у жителей Санкт-Петербурга в этом году станет личный автомобиль - 31% участников опроса. 6% отметили, что поедут в отпуск на машинах друзей, а взять автомобиль в аренду собираются порядка 4% опрошенных, - сообщает пресс-служба сервиса «Авито», проводившая выборку.

Всего в нынешнем году, учитывая эпидемическую ситуацию, финансовые возможности и прочие причины, в отпуск поедет около трети россиян. 36% респондентов проведут отпуск на даче, 26% – в городе, а пятая часть жителей страны вообще не планирует отдыхать.

Из опрошенных петербуржцев хотят отдохнуть в поездках по России 23%. Среди направлений лидируют Крым, Сочи, Карелия и Алтай. Некоторые хотят на Камчатку, Урал или увидеть озеро Байкал.

Еще 8% надеются уехать «в заграничное турне».

ИСТОЧНИК KP.RU