2020-06-18T11:41:37+03:00
Происшествия

Петербуржец выпивал в квартире с гнилым трупом, завернутым в полиэтилен

Полуразложившееся тело мужчины обнаружила соседка умершего
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Гнилой труп в полиэтилене нашли в квартире в Приморском районе ПетербургаГнилой труп в полиэтилене нашли в квартире в Приморском районе ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге полиция выясняет причины смерти 55-летнего мужчины, гнилой труп которого нашли в квартире дома на Аэродромной улице в Приморском районе. Днем в среду, 17 июня 2020 года, в отделение МВД обратилась 31-летняя женщина, жительница соседнего дома. По ее словам в одной из квартир она обнаружила мертвого человека, завернутого в полиэтилен.

- На место прибыл наряд полиции. В квартире они действительно нашли полусгнившего мужчину в полиэтилене. Умерший проживал по этому адресу. Внешних признаков насильственной смерти на трупе не было, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В этой же квартире находился 45-летний пьяный мужчина, также проживающий по этому адресу. Сколько дней он пил рядом с трупом, не известно. Также полицейские пока что не сообщили, имеет ли он причастность к смерти соседа.

Пьяного мужчину задержали. Труп направили в морг для выяснения причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Труп человека в Неве заметили у Васильевского острова
Петербурженку изнасиловали на пляже Финского залива в Курортном районе
Петербуржец выпивал в квартире с гнилым трупом, завернутым в полиэтилен
Треть петербуржцев собирается ехать в отпуск на своей машине
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 18 июня 2020 года составило 29 человек
Движение в центре Санкт-Петербурга ограничат на пять месяцев
Американский университет открыл доступ к старинным фотографиям «Арсенала» в Царском селе
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 18 июня 2020 года: заразились еще 54 человека
Улететь из Петербурга в Грозный теперь можно прямым рейсом
Нерпа, пьющая воду из-под крана, удивила ученых Санкт-Петербурга
Первый в сезоне-2020 туристический теплоход встретили в Ленинградской области
Пропавшую 4-летнюю девочку из многодетной семьи нашли мертвой на берегу реки Тосно в Ленинградской области
Больше 23 тысяч человек проверено на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Карелии, последние новости на 18 июня 2020 года: Еще 22 человека заразились
Лжепожарных, обокравших пенсионерку в Санкт-Петербурге, задержали в аэропорту «Пулково»
Редкого бернского зенненхунда Гришу разыскивают в лесу под Санкт-Петербургом
Лось неожиданно выскочил перед машиной во Всеволожском районе Ленинградской области
Двое мужчин устроили жесткую драку на КАД в Санкт-Петербурге
30-градусная жара и гроза придут в Санкт-Петербург 18 июня 2020 года
Участники Парада Победы в Санкт-Петербурге сдали тесты на коронавирус
Врач из Ленобласти рассказала, как медики выживают в защитных костюмах в жару
Пенсионер наткнулся на склад оружейного барона в гараже в Сертолово
Лось вышел к петербуржцам на пробежку в Колпино
Эрмитаж объявил о подготовке к приему посетителей