Петербуржец выпивал в квартире с гнилым трупом, завернутым в полиэтилен

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:41:37+03:00

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В Санкт-Петербурге полиция выясняет причины смерти 55-летнего мужчины, гнилой труп которого нашли в квартире дома на Аэродромной улице в Приморском районе. Днем в среду, 17 июня 2020 года, в отделение МВД обратилась 31-летняя женщина, жительница соседнего дома. По ее словам в одной из квартир она обнаружила мертвого человека, завернутого в полиэтилен.

- На место прибыл наряд полиции. В квартире они действительно нашли полусгнившего мужчину в полиэтилене. Умерший проживал по этому адресу. Внешних признаков насильственной смерти на трупе не было, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В этой же квартире находился 45-летний пьяный мужчина, также проживающий по этому адресу. Сколько дней он пил рядом с трупом, не известно. Также полицейские пока что не сообщили, имеет ли он причастность к смерти соседа.

Пьяного мужчину задержали. Труп направили в морг для выяснения причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU