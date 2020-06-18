Петербурженку изнасиловали на пляже Финского залива в Курортном районе

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:09:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Санкт-Петербурга стала жертвой сексуального насилия на пляже Финского залива. В среду, 17 июня 2020 года, 35-летняя петербурженка отправилась отдыхать в жаркий день в Курортный район. Там ночью она познакомилась с тремя парнями, один из которых изнасиловал ее. В полицию об этом сообщил очевидец.

- Прибывшим на место правоохранителям, женщина пояснила, что в 4 часа ночи на пляже у кафе в городе Сестрорецк распивала алкоголь с тремя малознакомыми парнями, после чего один из них ее изнасиловал, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Под подозрение пал 22-летний парень с темной бородой. Одет он был в черно-белое поло с рисунком, голубые джинсы и кроссовки красного цвета с белыми полосками. Приметы остальных парней жертва изнасилования не запомнила.

Полицейские изъяли с места пустые бутылки, сигареты, влажные салфетки и две пары мужских трусов, чтобы провести генетическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Виновного разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU