2020-06-18T12:12:33+03:00
Происшествия

Труп человека в Неве заметили у Васильевского острова

На место ЧП уже прибыли спасатели
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Неве нашли очередного утонувшего. Фото: vk.com/dorinspbВ Неве нашли очередного утонувшего. Фото: vk.com/dorinspb
Изменить размер текста:

Очередного утопленника выловили из Невы петербургские спасатели. На этот раз тело в воде заметили неподалеку от стрелки Васильевского острова. По предварительной информации, погибшим оказался мужчина.

Василеостровский район. По Неве плавает труп. На месте работают экстренные службы. Подробностей нет,- сообщает паблик «Дорожный инспектор».

Напомним, что накануне проплывавшее мимо корабля тело было замечено на Балтийском заводе. Происшествия снял на видео один из местных рабочих.

Стоит отметить, что в последнее время участились случаи ЧП на воде, в том числе из-за жаркой погоды. Так, в выходные в Кингисеппе пропал 13-летний школьник, ушедший купаться на реку. Его тело лишь 17 июня нашли поисковики.

В тот же день, но в Тосненском районе утонула 4-летняя девочка из многодетной семьи. Отец учил детей плавать и не уследил за дочкой. Тело ребенка обнаружили утром 18 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мать с дочерью избили и порвали одежду на супружеской паре в магазине в Санкт-Петербурге
Обещанного дождя не будет, грозовой фронт пройдет мимо Санкт-Петербурга
Сиделка, избивавшая 90-летнюю старушку-инвалида в Санкт-Петербурге, отправится на 3 года в тюрьму
КАД встал в жесткую пробку утром 18 июня в Санкт-Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что перепрофилировать под COVID-19 больше нечего
Дополнительные автобусы выйдут на 39-й маршрут до аэропорта Пулково
200 ветеранов примут участие в Параде Победы в Санкт-Петербурге
Труп человека в Неве заметили у Васильевского острова
Петербурженку изнасиловали на пляже Финского залива в Курортном районе
Петербуржец выпивал в квартире с гнилым трупом, завернутым в полиэтилен
Треть петербуржцев собирается ехать в отпуск на своей машине