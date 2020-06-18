Труп человека в Неве заметили у Васильевского острова

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:12:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередного утопленника выловили из Невы петербургские спасатели. На этот раз тело в воде заметили неподалеку от стрелки Васильевского острова. По предварительной информации, погибшим оказался мужчина.

Василеостровский район. По Неве плавает труп. На месте работают экстренные службы. Подробностей нет,- сообщает паблик «Дорожный инспектор».

Напомним, что накануне проплывавшее мимо корабля тело было замечено на Балтийском заводе. Происшествия снял на видео один из местных рабочих.

Стоит отметить, что в последнее время участились случаи ЧП на воде, в том числе из-за жаркой погоды. Так, в выходные в Кингисеппе пропал 13-летний школьник, ушедший купаться на реку. Его тело лишь 17 июня нашли поисковики.

В тот же день, но в Тосненском районе утонула 4-летняя девочка из многодетной семьи. Отец учил детей плавать и не уследил за дочкой. Тело ребенка обнаружили утром 18 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU