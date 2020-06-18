200 ветеранов примут участие в Параде Победы в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге 24 июня 2020 года состоится Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса, торжество пройдет почти без зрителей. Однако 200 ветеранов все же смогут увидеть действо на Дворцовой площади.
- Петербург предусмотрел возможность соблюдения всех строгих правил санитарно-гигиенической обстановки. В итоге 200 ветеранов примут участие в параде в качестве зрителей, - рассказала исполняющая обязанности председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Галина Колосова.
Для безопасности, будут соблюдены все требования по защите от COVID-19 при сопровождении ветеранов. Также они пройдут медицинское обследование.
Ветераны смогут насладиться Парадом на Дворцовой площади. Для остальных предусмотрена онлайн-трансляция торжества.
ИСТОЧНИК KP.RU