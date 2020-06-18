2020-06-18T12:29:34+03:00
Общество

Дополнительные автобусы выйдут на 39-й маршрут до аэропорта Пулково

С 19 июня из-за возросшего пассажиропотока будет продлено и время работы
Петр КИБЕР
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39-й автобус вернется к своему обычному режиму работы.39-й автобус вернется к своему обычному режиму работы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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С 19 июня дополнительные автобусы выйдут на маршрут №39, который курсирует от станции метро «Московская» до аэропорта Пулково. К этому решению транспортников подтолкнул возросший пассажиропоток на линии.

- Ежедневно на маршрут будут направляться 4 дополнительных автобуса особо большого класса. Кроме того, время работы маршрута будет продлено до 1:29 ночи, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

После увеличения подвижного состава на маршруте, интервал движения автобусов составит 5-10 минут. То есть работа 39-го автобуса вернется к обычному графику, существовавшему до начала введения карантинных мер.

Все это сделано для удобства самих сотрудников аэропорта и для путешественников, количество которых постепенно увеличивается.

Напомним, что в прошлом году на линии до Пулково были обновлены все автобусы. Теперь здесь ходят машины большой вместимости с информационными табло и зарядками для телефона салоне.

Отметим, что сам аэропорт пока работает с ограничениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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