2020-06-18T12:58:23+03:00
Общество

Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что перепрофилировать под COVID-19 больше нечего

Город практически исчерпал возможности переоборудования медучреждений
Петр КИБЕР
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Мощность временного госпиталя в "Ленэкспо" увеличат до 2 тысяч коек.Мощность временного госпиталя в "Ленэкспо" увеличат до 2 тысяч коек.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге больше не осталось больниц, которые можно перепрофилировать под прием пациентов с коронавирусом. Об этом, на заседании городского Союза промышленников и предпринимателей, заявил губернатор Северной столицы.

- Мы практически исчерпали возможности перепрофилирования стационаров, ведь есть еще и текущие заболевания, - сообщил Александр Беглов.

По его словам, несмотря на то, что город вышел на плато по заболеваемости, и вскоре будут сняты некоторые ограничения, расслабляться пока нельзя.

- Мы потихоньку возвращаемся к нормальной жизни шаг за шагом. Но до победы нам далеко. Инфекция никуда не делась, она живет среди нас, - приводят слова губернатора «Невские новости».

Именно поэтому мощность временного госпиталя в Ленэкспо будет увеличена, а его часть переоборудуют под прием больных средней тяжести. Таким образом власти готовятся ко второй волне коронавируса, которая может прийти осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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