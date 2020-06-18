Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что перепрофилировать под COVID-19 больше нечего
В Петербурге больше не осталось больниц, которые можно перепрофилировать под прием пациентов с коронавирусом. Об этом, на заседании городского Союза промышленников и предпринимателей, заявил губернатор Северной столицы.
- Мы практически исчерпали возможности перепрофилирования стационаров, ведь есть еще и текущие заболевания, - сообщил Александр Беглов.
По его словам, несмотря на то, что город вышел на плато по заболеваемости, и вскоре будут сняты некоторые ограничения, расслабляться пока нельзя.
- Мы потихоньку возвращаемся к нормальной жизни шаг за шагом. Но до победы нам далеко. Инфекция никуда не делась, она живет среди нас, - приводят слова губернатора «Невские новости».
Именно поэтому мощность временного госпиталя в Ленэкспо будет увеличена, а его часть переоборудуют под прием больных средней тяжести. Таким образом власти готовятся ко второй волне коронавируса, которая может прийти осенью.
ИСТОЧНИК KP.RU