КАД встал в жесткую пробку утром 18 июня в Санкт-Петербурге

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:01:44+03:00

Автомобилисты стоят по часу в заторе под палящим солнцем

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Большая пробка образовалась на Кольцевой автодороге утром в четверг, 18 июня 2020 года, в Санкт-Петербурге. Автомобили с трудом продвигаются по внешнему кольцу КАД. Особую тяжесть затору добавляет знойная жара – на улице к часу дня уже почти 30 градусов.

- В 12:27 часов в Петербурге зафиксирована необычно сложная пробка — КАД внешняя сторона, от реки Черная до Таллинского шоссе, - сообщает сервис «Яндекс».

Так, в пробке длиной в 9,7 километров автомобилисты стоят по одному часу.

Еще одна серьезная пробка собралась на Московском шоссе. Автомобили встали в вереницу от КАД до поворота к заводу Foxconn. В пробке длиной 5 км можно потерять 45 минут, что на 36 минут больше обычного.

В целом по городу дороги свободные. На час дня загруженность магистралей оценивается в 3 балла. Ожидается, что пробки начнут расти в ближайший час и к 15 часам достигнут пика в 4 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU