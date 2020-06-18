2020-06-18T13:01:44+03:00
Общество

КАД встал в жесткую пробку утром 18 июня в Санкт-Петербурге

Автомобилисты стоят по часу в заторе под палящим солнцем
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
КАД встал в пробку знойным утром 18 июня в ПетербургеКАД встал в пробку знойным утром 18 июня в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Большая пробка образовалась на Кольцевой автодороге утром в четверг, 18 июня 2020 года, в Санкт-Петербурге. Автомобили с трудом продвигаются по внешнему кольцу КАД. Особую тяжесть затору добавляет знойная жара – на улице к часу дня уже почти 30 градусов.

- В 12:27 часов в Петербурге зафиксирована необычно сложная пробка — КАД внешняя сторона, от реки Черная до Таллинского шоссе, - сообщает сервис «Яндекс».

Так, в пробке длиной в 9,7 километров автомобилисты стоят по одному часу.

Еще одна серьезная пробка собралась на Московском шоссе. Автомобили встали в вереницу от КАД до поворота к заводу Foxconn. В пробке длиной 5 км можно потерять 45 минут, что на 36 минут больше обычного.

В целом по городу дороги свободные. На час дня загруженность магистралей оценивается в 3 балла. Ожидается, что пробки начнут расти в ближайший час и к 15 часам достигнут пика в 4 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мать с дочерью избили и порвали одежду на супружеской паре в магазине в Санкт-Петербурге
Обещанного дождя не будет, грозовой фронт пройдет мимо Санкт-Петербурга
Сиделка, избивавшая 90-летнюю старушку-инвалида в Санкт-Петербурге, отправится на 3 года в тюрьму
КАД встал в жесткую пробку утром 18 июня в Санкт-Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что перепрофилировать под COVID-19 больше нечего
Дополнительные автобусы выйдут на 39-й маршрут до аэропорта Пулково
200 ветеранов примут участие в Параде Победы в Санкт-Петербурге
Труп человека в Неве заметили у Васильевского острова
Петербурженку изнасиловали на пляже Финского залива в Курортном районе
Петербуржец выпивал в квартире с гнилым трупом, завернутым в полиэтилен
Треть петербуржцев собирается ехать в отпуск на своей машине