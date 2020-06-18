2020-06-18T13:26:37+03:00
Происшествия

Сиделка, избивавшая 90-летнюю старушку-инвалида в Санкт-Петербурге, отправится на 3 года в тюрьму

Женщина била беспомощную подопечную, проживая с ней в одной квартире
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженка получила три года тюрьмы за систематическое избиение старушки-инвалидаПетербурженка получила три года тюрьмы за систематическое избиение старушки-инвалидаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге тюремная камера ожидает женщину, работавшую сиделкой у 90-летней старушки-инвалида. В четверг, 18 июня 2020 года, суд вынес ей приговор за то, что она систематически избивала и издевалась над своей беспомощной подопечной, с которой жила в однокомнатной квартире в поселке Лисий Нос Приморского района.

- С 5 ноября 2019 года по 6 января 2020 года женщина систематически избивала 90-летнюю пенсионерку. Она била пенсионерку по рукам, лицу, губам, носу, спине и ногам, оставляя на несчастной множество синяков, а также доставляя ей психическое страдание, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

На суде сиделка свою вину признала и согласилась с предъявленным ей обвинением.

За издевательское отношение к старушке, суд отправил женщину в исправительную колонию общего режима на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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