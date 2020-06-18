Обещанного дождя не будет, грозовой фронт пройдет мимо Санкт-Петербурга

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:42:25+03:00

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Судя по всему, обещанного дождя в Санкт-Петербурге не будет. Грозовой фронт, который должен был накрыть город во второй половине четверга, 18 июня, сместился южнее и проходит мимо Северной столицы.

- В ближайшие два часа осадков не ожидается. – сообщает онлайн-сервис Яндекс.Погода.

Впрочем, не т особой надежды на дожди и позднее. Обширный фронт непогоды, двигавшийся в сторону города, прошел через Выборг и сместился в сторону Приозерска. Там сейчас сверкают молнии и идет ливень. Небольшие осадки есть и в районе Кингисеппа. А основная дождевая масса, которая могла накрыть Петербург, рассеялась над Финским заливом.

Напомним, что по прогнозу синоптиков, в четверг температура воздуха в Северной столицы может достигнуть 31 градуса Цельсия. Тогда будет побит рекорд (+31,3), установленный в далеком 1905 году.

ИСТОЧНИК KP.RU