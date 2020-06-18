2020-06-18T13:42:25+03:00
Общество

Обещанного дождя не будет, грозовой фронт пройдет мимо Санкт-Петербурга

Жителям города весь четверг придется изнывать от 30-градусной жары
Петр КИБЕР
Поделиться:
Грозовой фронт обощел Петербург стороной. Фото: Яндекс.ПогодаГрозовой фронт обощел Петербург стороной. Фото: Яндекс.Погода
Изменить размер текста:

Судя по всему, обещанного дождя в Санкт-Петербурге не будет. Грозовой фронт, который должен был накрыть город во второй половине четверга, 18 июня, сместился южнее и проходит мимо Северной столицы.

- В ближайшие два часа осадков не ожидается. – сообщает онлайн-сервис Яндекс.Погода.

Впрочем, не т особой надежды на дожди и позднее. Обширный фронт непогоды, двигавшийся в сторону города, прошел через Выборг и сместился в сторону Приозерска. Там сейчас сверкают молнии и идет ливень. Небольшие осадки есть и в районе Кингисеппа. А основная дождевая масса, которая могла накрыть Петербург, рассеялась над Финским заливом.

Напомним, что по прогнозу синоптиков, в четверг температура воздуха в Северной столицы может достигнуть 31 градуса Цельсия. Тогда будет побит рекорд (+31,3), установленный в далеком 1905 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мать с дочерью избили и порвали одежду на супружеской паре в магазине в Санкт-Петербурге
Обещанного дождя не будет, грозовой фронт пройдет мимо Санкт-Петербурга
Сиделка, избивавшая 90-летнюю старушку-инвалида в Санкт-Петербурге, отправится на 3 года в тюрьму
КАД встал в жесткую пробку утром 18 июня в Санкт-Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что перепрофилировать под COVID-19 больше нечего
Дополнительные автобусы выйдут на 39-й маршрут до аэропорта Пулково
200 ветеранов примут участие в Параде Победы в Санкт-Петербурге
Труп человека в Неве заметили у Васильевского острова
Петербурженку изнасиловали на пляже Финского залива в Курортном районе
Петербуржец выпивал в квартире с гнилым трупом, завернутым в полиэтилен
Треть петербуржцев собирается ехать в отпуск на своей машине