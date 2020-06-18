Мать с дочерью избили и порвали одежду на супружеской паре в магазине в Санкт-Петербурге
В Курортном районе Санкт-Петербурга мать с дочерью напали на посетителей магазина. Инцидент произошел утром 16 июня 2020 года. Гражданки избили супружескую пару и порвали на них одежду. В итоге пришлось вмешаться сотрудникам Росгвардии.
- Конфликт между посетителями магазина, расположенного на проспекте Ленина в Зеленогорске, произошел в очереди к одной из касс. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой женщина и ее 26-летняя дочь нанесли телесные повреждения супружеской паре, а также порвали их верхнюю одежду, - рассказали в Росгвардии.
Драку заметил персонал магазина и вызвал охрану. Супруги, получившие в ходе драки телесные повреждения, были госпитализированы в городскую больницу. Хулиганок забрали в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Причина драки на данный момент не известна.
ИСТОЧНИК KP.RU