После пожара в Ленобласти полицейские нашли нарколабораторию

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:36:36+03:00

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Пожар, произошедший в частном доме в одном из садоводств Ленинградской области, вскрыл целую подпольную лабораторию по производству наркотиков. На «пепелище» были найдены не только оборудование для синтеза мефедрона, но и сам наркотик.

- 17 мая 2020 года в Кингисеппском районе произошел пожар. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено и изъято: наркотическое средство «мефедрон» массой 230,8 грамм, прекурсоры и химическая посуда, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургуи и Ленобласти.

Тогда на областных наркобаронов было заведено дело, а через три с половиной недели в руки правосудия попались и сами подозреваемые. Ими оказались мужчины 1991 и 1993 годов рождения. Старший из них взят до суда под стражу, а младший остался под подпиской о невыезде.

Обоим грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU