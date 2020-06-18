После пожара в Ленобласти полицейские нашли нарколабораторию
Пожар, произошедший в частном доме в одном из садоводств Ленинградской области, вскрыл целую подпольную лабораторию по производству наркотиков. На «пепелище» были найдены не только оборудование для синтеза мефедрона, но и сам наркотик.
- 17 мая 2020 года в Кингисеппском районе произошел пожар. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено и изъято: наркотическое средство «мефедрон» массой 230,8 грамм, прекурсоры и химическая посуда, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургуи и Ленобласти.
Тогда на областных наркобаронов было заведено дело, а через три с половиной недели в руки правосудия попались и сами подозреваемые. Ими оказались мужчины 1991 и 1993 годов рождения. Старший из них взят до суда под стражу, а младший остался под подпиской о невыезде.
Обоим грозит до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU