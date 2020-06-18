В Санкт-Петербурге три недели искали пропавшего 80-летнего пенсионера из Ленобласти
Больше трех недели родственники, волонтеры и полиция искали 80-летнего жителя областного города Сланцы, который неизвестным образом оказался в Санкт-Петербурге и пропал. Поисковую операцию осложнял коронавирус, из-за которого многие больницы оказались закрыты, и узнать о попавших туда пациентах было почти невозможно.
- 23 мая он пропал. Поначалу родные не беспокоились – дедушка иногда не отвечал на звонки. Но через несколько дней проверили квартиру. Она была пуста. Тогда родственники забили тревогу, написали заявление в полицию и обратились в поисковой отряд «Лиза Алерт», - пишет газета «Петербургский дневник».
29 мая, через Бюро регистрации несчастных случаев, выяснилось, что пенсионеру вызывали скорую, но в Кировском районе Петербурга. Как он здесь оказался - неизвестно. И вновь его следы потерялись.
Мужчина нашелся 8 июня в Елизаветинской больнице, которая была закрыта на карантин из-за коронавируса. Пока родные пытались получить данные, 12 июня пенсионера выписали. Дома, в Сланцах, его опять не оказалось.
И лишь 13 числа на улицах Петербурга странного мужчину, непохожего на бродягу, заметили прохожие, которые и позвонили волонтерам. После этого родные забрали дедушку домой.
ИСТОЧНИК KP.RU