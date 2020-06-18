2020-06-18T15:02:14+03:00
Общество

Акция «Свеча памяти» пройдет в Санкт-Петербурге в ночь с 21 на 22 июня 2020 года

Из-за пандемии коронавируса количество участников будет ограничено
Лилия КОЗЛОВА
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Акция «Свеча памяти» традиционно пройдет в ночь с 21 на 22 июня в ПетербургеАкция «Свеча памяти» традиционно пройдет в ночь с 21 на 22 июня в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге в ночь с 21 на 22 июня 2020 года пройдет традиционная акция «Свеча памяти». Мероприятие посвящено событиям Великой Отечественной войны, а также ее жертвам. В этом году акция пройдет немного в измененном формате из-за пандемии коронавируса.

- У мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне, в России и за рубежом зажгутся лампады в память о погибших в годы войны. В 2019 году в проведении акции участвовали более 15 тысяч добровольцев. Состоится она и в этом году, но в связи с пандемией количество участников будет ограничено, - сообщили в Смольном.

В Санкт-Петербурге Волонтеры Победы с помощью 10 тысяч свечей выложат свечами картину в память о тех, чьи жизни унесла война. С 22:00 до 2:00 на мемориале Корчмино порядка 50 волонтеров будут выкладывать панно размером 16х9 метров. В 2:00 зажгут свечи.

Онлайн трансляцию акции можно будет посмотреть в группе https://vk.com/dz_spb.

ИСТОЧНИК KP.RU

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