Акция «Свеча памяти» пройдет в Санкт-Петербурге в ночь с 21 на 22 июня 2020 года

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:02:14+03:00

Акция «Свеча памяти» традиционно пройдет в ночь с 21 на 22 июня в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Санкт-Петербурге в ночь с 21 на 22 июня 2020 года пройдет традиционная акция «Свеча памяти». Мероприятие посвящено событиям Великой Отечественной войны, а также ее жертвам. В этом году акция пройдет немного в измененном формате из-за пандемии коронавируса.

- У мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне, в России и за рубежом зажгутся лампады в память о погибших в годы войны. В 2019 году в проведении акции участвовали более 15 тысяч добровольцев. Состоится она и в этом году, но в связи с пандемией количество участников будет ограничено, - сообщили в Смольном.

В Санкт-Петербурге Волонтеры Победы с помощью 10 тысяч свечей выложат свечами картину в память о тех, чьи жизни унесла война. С 22:00 до 2:00 на мемориале Корчмино порядка 50 волонтеров будут выкладывать панно размером 16х9 метров. В 2:00 зажгут свечи.

Онлайн трансляцию акции можно будет посмотреть в группе https://vk.com/dz_spb.

ИСТОЧНИК KP.RU