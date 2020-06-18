Участок КАД полностью перекроют на три месяца с 1 июля 2020 года в Санкт-Петербурге

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:27:08+03:00

На это время схема движения по кольцевой между ЗСД и проспектом Энгельса изменится

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В Санкт-Петербурге автомобилистов ждут пробки на Кольцевой автодороге в течение трех месяцев. Так, с 1 июля до 1 октября 2020 года будет полностью перекрыто движение по внешнему кольцу КАД на участке между ЗСД и проспектом Энгельса. Проезд все же будет организован, но по измененной схеме.

- Будет организован перепуск движения с внешнего на внутренне кольцо КАД. Движение автомобильного транспорта будет осуществляться только по внутреннему кольцу по одной полосе от развязки с ЗСД в направлении развязки с проспектом Энгельса и по двум полосам от развязки с проспектом Энгельса в направлении развязки с ЗСД, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

За три месяца на перекрытом участке планируется провести ряд работ по реконструкции дороги. На месте установят специальные временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU