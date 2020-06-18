2020-06-18T15:27:08+03:00
Общество

Участок КАД полностью перекроют на три месяца с 1 июля 2020 года в Санкт-Петербурге

На это время схема движения по кольцевой между ЗСД и проспектом Энгельса изменится
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
На участке КАД между ЗСД и проспектом Энгельса изменится схема движенияНа участке КАД между ЗСД и проспектом Энгельса изменится схема движенияФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге автомобилистов ждут пробки на Кольцевой автодороге в течение трех месяцев. Так, с 1 июля до 1 октября 2020 года будет полностью перекрыто движение по внешнему кольцу КАД на участке между ЗСД и проспектом Энгельса. Проезд все же будет организован, но по измененной схеме.

- Будет организован перепуск движения с внешнего на внутренне кольцо КАД. Движение автомобильного транспорта будет осуществляться только по внутреннему кольцу по одной полосе от развязки с ЗСД в направлении развязки с проспектом Энгельса и по двум полосам от развязки с проспектом Энгельса в направлении развязки с ЗСД, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

За три месяца на перекрытом участке планируется провести ряд работ по реконструкции дороги. На месте установят специальные временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стоимость аренды дач резко выросла в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Участок КАД полностью перекроют на три месяца с 1 июля 2020 года в Санкт-Петербурге
Акция «Свеча памяти» пройдет в Санкт-Петербурге в ночь с 21 на 22 июня 2020 года
В Санкт-Петербурге три недели искали пропавшего 80-летнего пенсионера из Ленобласти
После пожара в Ленобласти полицейские нашли нарколабораторию
Мать с дочерью избили и порвали одежду на супружеской паре в магазине в Санкт-Петербурге
Обещанного дождя не будет, грозовой фронт пройдет мимо Санкт-Петербурга
Сиделка, избивавшая 90-летнюю старушку-инвалида в Санкт-Петербурге, отправится на 3 года в тюрьму
КАД встал в жесткую пробку утром 18 июня в Санкт-Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что перепрофилировать под COVID-19 больше нечего
Дополнительные автобусы выйдут на 39-й маршрут до аэропорта Пулково
200 ветеранов примут участие в Параде Победы в Санкт-Петербурге
Труп человека в Неве заметили у Васильевского острова
Петербурженку изнасиловали на пляже Финского залива в Курортном районе
Петербуржец выпивал в квартире с гнилым трупом, завернутым в полиэтилен
Треть петербуржцев собирается ехать в отпуск на своей машине