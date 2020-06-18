2020-06-18T16:01:23+03:00
Общество

Стоимость аренды дач резко выросла в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Скачек цен составил более 20 процентов по сравнению с прошлым годом
Лилия КОЗЛОВА
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Стоимость аренды дач под Петербургом резко вырослаСтоимость аренды дач под Петербургом резко вырослаФото: Артем КИЛЬКИН
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Начиная с мая 2020 года в Санкт-Петербурге и Ленинградкой области резко выросли цены на аренду дач. Причем, стоимость возросла не только из-за начала сезона. По отношению к маю прошлого года расценки увеличились в среднем на 20 процентов. Вероятно на это повлияла пандемия коронавируса.

- Обычно рынок загородной недвижимости оживает в апреле-мае, но в этот раз активность у горожан появилась уже в марте - из-за эпидемиологической ситуации и необходимости самоизоляции, - рассказывает КП-Петербург риэлтор Игорь Сачков.

Так, по данным сайта объявлений «Авито» небольшой дачный домик в 35-40 квадратным метров на участке в 6 соток в районе 20-километра Мурманского шоссе можно снять за 15-20 тысяч в месяц. В целом, арендовать дачу на месяц в пределах 50 километров от Петербурга будет стоить от 15 до 120 тысяч. Посуточные расценки варьируются от 1,3 тысяч до 5 тысяч.

А вот арендовать домик в пределах Курортного района Петербурга обойдется в 50-120 тысяч в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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