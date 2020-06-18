Со свалки на Дальневосточном проспекте собрали почти 7 тонн химических отходов

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:33:12+03:00

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Нелегальная свалка неподалеку от Дальневосточного проспекта, на которую жаловались местные жители, ликвидирована. Специалисты городского предприятия «Экострой» собрали здесь почти 7 тонн химических отходов. А Комитет по природопользованию добился возбуждения уголовного дела в отношении нескольких фирм.

- Место, на котором были сброшены просроченные реактивы и химикаты, было затоплено талой водой, глубиной 30-50 см. Реактивы и емкости с жидкими токсичными отходами буквально плавали в ней, что сильно осложнило работы. Экологической аварийной службе потребовалось больше двух недель для вывоза большей части отходов, - сообщает пресс-служба комитета.

По факту сбросов было заведено административное дело, которое потом стало уголовным. Пока следователям петербургского управления Следкома и инспекторам природнадзора удалось установить одно из юридических лиц, отходы которого попали на свалку, а также перевозчика которому фирма передавала отходы для транспортировки на полигон в Ярославской области.

По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный природе, составил около 6,5 миллионов рублей. Расследование дела продолжается, виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/785687" frameborder="0"></iframe> Свалка химикатов на Дальневосточном проспекте в Петербурге.Видео: gov.spb.ru

ИСТОЧНИК KP.RU