Труп утопленника вытащили на многолюдный берег из Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:37:37+03:00

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В Санкт-Петербурге снова утопленник. Днем в четверг, 18 июня 2020 года, молодой человек утонул в Верхнем Суздальском озере, расположенного рядом с метро «Озерки». Бездыханное тело парня вытащили на многолюдный берег, где отдыхали десятки людей в знойный день.

- Я там была. Две женщины в воде видели, как парень уходит под воду, закричали спасателям, те на лодке подплыли, ныряли, но не смогли достать парня. Женщины показывали спасателям, где нырять, - рассказали в социальной сети очевидица произошедшего.

По предварительным данным, утонувшему парню было всего 20 лет, друзей рядом не было. Вещи молодой человек оставил на берегу. Возможно он один пришел на озеро, чтобы освежиться. По словам свидетелей, признаков опьянения у погибшего не было.

- Достаточно после жары в холодную воду нырнуть, чтоб мышцу свело или сердце прихватило. Молодой - не значит, что здоровый. Ещё подводные течения бывают. А визуально не видно, что человеку плохо и он не справляется, - отметили комментаторы.

Парень утонул в Верхнем Суздальском озере в Петербурге в жаркий день.

ИСТОЧНИК KP.RU