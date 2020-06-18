Компании Л1 и банк ВТБ запустили антикризисную программу

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:17:53+03:00

Ипотека на квартиру всего под 0,9% в жилом комплексе комфорт-класса «Лондон Парк». Предоставлено пресс-службой Компании Л1.

Теперь ипотеку на квартиру можно взять всего под 0,9%

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Компания Л1 совместно со своим партнером, банком ВТБ, запустила антикризисную программу. Согласно ее условиям, ипотеку на квартиру можно взять всего под 0,9%. Такая ставка сохраняется на протяжении 8 месяцев. По истечении льготного периода она возрастет до 8,9%. Предложение распространяется на квартиры в сданных корпусах жилого комплекса комфорт-класса «Лондон Парк».

Обязательным условием получения кредита является оплата первоначального взноса от 20% стоимости квартиры и оформление договора страхования. Срок кредита до 30 лет, сумма не ограничена.

На протяжении льготного периода Компания Л1 берёт на себя выплату основной части процентов. Это позволит покупателям снизить расходы по ипотеке на период обустройства новой квартиры.

СПРАВКА

ЖК «Лондон Парк» расположен в обжитой части Выборгского района на проспекте Просвещения недалеко от станции метро. Это клубный жилой комплекс комфорт-класса с большой охраняемой внутридомовой территорией и собственной инфраструктурой: детским садом, школой, торгово-развлекательным центром, многоуровневым паркингом и физкультурно-оздоровительным комплексом с двумя бассейнами.

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ИСТОЧНИК KP.RU