2020-06-18T17:38:23+03:00
Общество

Бывший депутат Светлана Нестерова, осужденная за взятки, досрочно выйдет из тюрьмы

Такое решение принял Тосненский суд Ленобласти
Петр КИБЕР
Поделиться:
Осужденная за взятки экс-депутат выйдет на свободу досрочно.Осужденная за взятки экс-депутат выйдет на свободу досрочно.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Светлана Нестерова, осужденная в 2018 году за миллионные взятки, уже через 10 дней сможет выйти на свободу. Тосненский городской суд Ленобласти удовлетворил ее ходатайство об условно-досрочном освобождении.

- Согласно уголовно-исполнительного кодекса, освобождение из исправительной колонии происходит в день поступления решения суда в исправительное учреждение, если оно вступило в законную силу и не было обжаловано, - пояснили «Мойке 78» в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленобласти.

А поскольку на обжалование решения суда дается 10 дней, то Светлана Нестерова сможет выйти из колонии не раньше 28 июня. Она отсидела половину срока.

Напомним, что бывший депутат ЗакСа была задержана в 2016 году по обвинению во взятках на сумму более 4,5 миллиона рублей. В 2018 году суд дай ей пять лет колонии и штраф в 6 миллионов. Сама Нестерова вину отрицала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший депутат Светлана Нестерова, осужденная за взятки, досрочно выйдет из тюрьмы
Компании Л1 и банк ВТБ запустили антикризисную программу
Санкт-Петербург признали одним из самых безопасных городов России
18 июня 2020 года в Санкт-Петербург побило температурный рекорд 1905 года
Труп утопленника вытащили на многолюдный берег из Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге
Со свалки на Дальневосточном проспекте собрали почти 7 тонн химических отходов
Стоимость аренды дач резко выросла в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Участок КАД полностью перекроют на три месяца с 1 июля 2020 года в Санкт-Петербурге
Акция «Свеча памяти» пройдет в Санкт-Петербурге в ночь с 21 на 22 июня 2020 года
В Санкт-Петербурге три недели искали пропавшего 80-летнего пенсионера из Ленобласти
После пожара в Ленобласти полицейские нашли нарколабораторию
Мать с дочерью избили и порвали одежду на супружеской паре в магазине в Санкт-Петербурге
Обещанного дождя не будет, грозовой фронт пройдет мимо Санкт-Петербурга
Сиделка, избивавшая 90-летнюю старушку-инвалида в Санкт-Петербурге, отправится на 3 года в тюрьму
КАД встал в жесткую пробку утром 18 июня в Санкт-Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что перепрофилировать под COVID-19 больше нечего
Дополнительные автобусы выйдут на 39-й маршрут до аэропорта Пулково
200 ветеранов примут участие в Параде Победы в Санкт-Петербурге
Труп человека в Неве заметили у Васильевского острова
Петербурженку изнасиловали на пляже Финского залива в Курортном районе
Петербуржец выпивал в квартире с гнилым трупом, завернутым в полиэтилен
Треть петербуржцев собирается ехать в отпуск на своей машине