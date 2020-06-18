Бывший депутат Светлана Нестерова, осужденная за взятки, досрочно выйдет из тюрьмы

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:38:23+03:00

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Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Светлана Нестерова, осужденная в 2018 году за миллионные взятки, уже через 10 дней сможет выйти на свободу. Тосненский городской суд Ленобласти удовлетворил ее ходатайство об условно-досрочном освобождении.

- Согласно уголовно-исполнительного кодекса, освобождение из исправительной колонии происходит в день поступления решения суда в исправительное учреждение, если оно вступило в законную силу и не было обжаловано, - пояснили «Мойке 78» в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленобласти.

А поскольку на обжалование решения суда дается 10 дней, то Светлана Нестерова сможет выйти из колонии не раньше 28 июня. Она отсидела половину срока.

Напомним, что бывший депутат ЗакСа была задержана в 2016 году по обвинению во взятках на сумму более 4,5 миллиона рублей. В 2018 году суд дай ей пять лет колонии и штраф в 6 миллионов. Сама Нестерова вину отрицала.

ИСТОЧНИК KP.RU