2020-06-18T18:19:50+03:00
Общество

МЧС опубликовало штормовое предупреждение по Санкт-Петербургу

По данным синоптиков, через два часа город накроет грозой с ливнем и градом
Петр КИБЕР
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На Петербург надвигается гроза.На Петербург надвигается гроза.Фото: Александра СУРИС
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Погода опять меняется! Только в полдень, 18 июня, петербуржцам показалось, что спрогнозированная синоптиками гроза останется лишь обещанием – грозовой фронт прошел мимо и накрыл юг Ленинградской области, как ближе к вечеру МЧС выступило со штормовым предупреждением.

- Ближайшие 1-3 часа ожидаются ливни, грозы, с кратковременным усилением ветра до 18 метров в секунду, местами возможен град, - говорится в сообщении пресс-службы петербургского управления ведомства, которое ссылается на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В случае непогоды спасатели советуют не находиться на улице, жителям частных домов и квартир закрыть окна и двери, убрать лишние вещи со двора или балконов.

Также не стоит разводить костров или топить печку – дым может притянуть разряд молнии. Все электроприборы лучше выключить из розетки, а телевизор еще и отключить от антенного кабеля.

Не стоит разговаривать по телефону и совершенно точно нельзя купаться во время грозы. А также выходить в плавание на лодке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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