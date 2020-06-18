КАД накрыло ливнем и градом
Сильный дождь с градом накрыл Курортный район Санкт-Петербурга, Кронштадт и Петергоф вместе с Ломоносовом, а также западную часть Ленобалсти. Досталось и водителям, которые в этот момент ехали по КАД.
- Вот это ливень! Эй, кто это нас фотографирует, - шутят автомобилисты, снявшие вспышку молнии на видео и опубликовавшие запись в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На записи видно, что некоторые машины опасливо жмутся по краям трассы и встают на «аварийку» - водители опасаются ехать в такую непогоду, когда видимость снижается до пары десятков метров.
По всему городу уже слышны раскаты грома, а петербургское управление МЧС, в свою очередь, выступило со штормовым предупреждением. Жителям Северной столицы советуют не выходить на улицу в непогоду и соблюдать другие меры предосторожности. Период непогоды оценивают в 1-3 часа.
КАД в Петербурге накрыло ливнем и градом.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU