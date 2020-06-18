2020-06-18T19:29:38+03:00
Наука

Директор Кунтскамеры получил Госпремию в области науки и технологий за 2019-й год

Об этом стало известно 18 июня, после опубликования Указа, подписанного президентом России
Петр КИБЕР
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Андрей Головнев получил Госпремию за 2019-й год. Фото: kunstkamera.ruАндрей Головнев получил Госпремию за 2019-й год. Фото: kunstkamera.ru
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Директор петербургского Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого, он же всемирно известная Кунсткамера, получил Государственную премию. О награждении Андрея Головнева стало известно 18 июня, после публикации указа президента России.

- Присудить Государственную премию Российской Федерации в области науки и технологий 2019 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий Головневу Андрею Владимировичу - за вклад в изучение культурного наследия народов Арктики, - говорится в тексте Указа, опубликованного на сайте Кремля.

Также премию в премией в области науки и технологий 2019 года наградили: гендиректора ЗАО «БИОКАД» Дмитрия Морозова и директора департамента компании Татьяну Черновскую; научного сотрудника Пущинского научного центра Андрея Улитина, академиков Михаила Предтеченского и Дмитрия Марковича, а также доктора технических наук Владимира Меледина.

Отметим, что размер Государственной премии составляет 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Директор Кунтскамеры получил Госпремию в области науки и технологий за 2019-й год
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