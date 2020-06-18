Юнармейцы все-таки выступят на параде Победы в Санкт-Петербурге

18 Июнь 2020 2020-06-18T20:18:41+03:00

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Ребята из Юнармии Санкт-Петербурга все-таки примут участие в параде Победы на Дворцовой площади, который состоится 24 июня. Весь сыр-бор в том, что ранее в Смольном не хотели подвергать подростков риску заражения коронавирусом на столь масштабном мероприятии.

- Также не уверена, что все родители подтвердили свое согласии об участи ребенка в торжестве. Поэтому я обратилась к губернатору Беглову для того, чтобы обеспечить безопасность наших несовершеннолетних жителей. Понимаю, что ребята расстроены, и у них были большие ожидания. Но на чаше весов здоровье и безопасность детей, - пояснила уполномоченный по правам ребенка в Северной столице Анна Митянина в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Тут же в городских СМИ возник общественный резонанс. Горожане недоумевали, почему ребят, которые месяцами тренировались ради нескольких почетных минут в параде, исключили из торжества. В дело вмешался лично начальник Главного штаба Юнармии Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

- Воспитанники нашего движения продолжат подготовку и пройдут 24 июня в торжественном строю по Дворцовой площади с масками и перчатками. Юнармейцы находятся в прекрасной физической форме. Да и о слаженности их действий сомневаться не приходится, - отметил Романенко.

Добавим, что всего в параде должны принять участие больше 140 парней и девушек из Юнармии.

ИСТОЧНИК KP.RU