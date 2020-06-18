Суд отменил оправдательный приговор двум инструкторам по делу о гибели 14 детей на Сямозере

18 Июнь 2020 2020-06-18T21:20:43+03:00

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Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил оправдательный приговор двум инструкторам из оздоровительного лагеря, 14 воспитанников которого утонули на Сямозере. Ранее Валерия Круподерщикова и Павла Ильина не стали судить по громкому уголовному делу. Им могло грозить до 10 лет лишения свободы. Однако Круподерщикову раньше назначили 8 месяцев в колонии-поселении по другой статье.

- Дело отправляется на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда, - передает пресс-служба суда.

Напомним, после страшной трагедии директора лагеря Елену Решетовау приговорили к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Все произошло в июне 2016 года, когда во время шторма перевернулись лодки с детьми. Погибло 14 ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU