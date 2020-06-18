2020-06-18T21:20:43+03:00
Происшествия

Суд отменил оправдательный приговор двум инструкторам по делу о гибели 14 детей на Сямозере

Ранее инструкторов детского лагеря оправдали по громкому уголовному делу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Суд отменил приговор по делу о гибели 14 подростков на Сямозере. Фото: Игорь Подгорный/ТАСССуд отменил приговор по делу о гибели 14 подростков на Сямозере. Фото: Игорь Подгорный/ТАСС
Изменить размер текста:

Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил оправдательный приговор двум инструкторам из оздоровительного лагеря, 14 воспитанников которого утонули на Сямозере. Ранее Валерия Круподерщикова и Павла Ильина не стали судить по громкому уголовному делу. Им могло грозить до 10 лет лишения свободы. Однако Круподерщикову раньше назначили 8 месяцев в колонии-поселении по другой статье.

- Дело отправляется на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда, - передает пресс-служба суда.

Напомним, после страшной трагедии директора лагеря Елену Решетовау приговорили к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Все произошло в июне 2016 года, когда во время шторма перевернулись лодки с детьми. Погибло 14 ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд отменил оправдательный приговор двум инструкторам по делу о гибели 14 детей на Сямозере
Башенный кран рухнул под натиском шторма в Санкт-Петербурге
Гигантские пробки образовались в Санкт-Петербурге из-за ливня и поваленных деревьев
Юнармейцы все-таки выступят на параде Победы в Санкт-Петербурге
Штормовой ветер с градом и ливнем застал врасплох петербуржцев
Директор Кунтскамеры получил Госпремию в области науки и технологий за 2019-й год
Пьяный полицейский насмерть сбил дорожного рабочего в Ленобласти
КАД накрыло ливнем и градом
Русский музей заверил, что вход в Летний сад делать платным не будут
МЧС опубликовало штормовое предупреждение по Санкт-Петербургу
Бывший депутат Светлана Нестерова, осужденная за взятки, досрочно выйдет из тюрьмы
Компании Л1 и банк ВТБ запустили антикризисную программу