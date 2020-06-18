2020-06-18T22:33:46+03:00
Общество

Почти 87 тысяч петербуржцев признаны безработными

За последние две недели пандемии еженедельно работу находят около 1 тысячи человек
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Смольном подсчитали, сколько петербуржцев сидят без работы во время пандемии коронавируса.В Смольном подсчитали, сколько петербуржцев сидят без работы во время пандемии коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Стало известно, что на 18 июня 2020 года уровень безработицы в Санкт-Петербурге составляет 2,7%. Сейчас в городе 86 698 человек официально не трудоустроены. При этом 70% из данного числа горожан были без работы и до коронавируса. Эту статистику озвучили чиновники Смольного на заседании с «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга».

- За последние две недели еженедельно по данным Центра занятости работу находят порядка 1000 человек. Это говорит о постепенном восстановлении экономики города даже во время пандемии. Наибольший рост признания граждан безработными был зафиксирован в середине мая, - сообщает пресс-служба Смольного.

Добавим, что с 30 марта по 17 июня в Центр занятости за пособием обратились 95 тысяч человек. Напомним, «Комсомолка» разобралась, кому будет сложнее всего найти работу после коронавирусного кризиса. Рынок труда в Северной столице переживает серьезное падение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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