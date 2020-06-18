Взрыв на корабле на «Адмиралтейских верфях» стал уголовным делом

18 Июнь 2020 2020-06-18T22:57:03+03:00

уголовное дело возбуждено после взрыва на судне из "Адмиралтейских верфей". Фото: szsut.sledcom.ru

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Взрыв, произошедший на строящемся судне на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге и ранивший трех человек, стал уголовным делом. Все произошло 15 июня 2020 года на военном корабле ледового класса «Иван Папанин». После тщательной проверки следователи установили, что при проведении строительных работ рабочие не соблюдали правила безопасности.

- В помещении тамбура верхней палубы возникло возгорание от неустановленного источника зажигания. В результате происшествия пострадало трое мужчин. Они получили термические ожоги различной степени тяжести. Двоих из них срочно госпитализировали в медучреждение, - передает пресс-служба СЗСУ на транспорте СК РФ.

Пока что по делу проводятся различные судебные экспертизы и следственные действия. Виновникам происшествия может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU