Суд освободил петербуржца, обвиняемого в жестоком убийстве семейной пары
Санкт-Петербургский городской суд оправдал мужчину, обвиняемого в жестокой расправе над семейной парой. Решающее слово сказали присяжные.
Страшное убийство произошло в феврале 2019 года в одном из домов на улице Планерной. Мужа и жену нашли мертвыми с множеством ножевых ранений и травм от неизвестного тупого предмета. Некто бил супругов с явной яростью – в голову, грудь, живот.
Следователи полагали, что ко всему причастен родственник погибших. Предполагалось, что мужчина был в длительном внутрисемейном конфликте с убитыми. Ему грозило до 20 лет тюрьмы. Однако он клялся, что ничего подобного не совершал и просил рассмотреть дел с участием присяжных. Как итог – не прогадал.
- Присяжные заседатели голосами 5 к 3 признали обвиняемого мужчину непричастным к совершенному преступлению. Он выпущен из-под стражи в зале суда немедленно, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU