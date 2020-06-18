2020-06-18T23:43:54+03:00
Происшествия

Суд освободил петербуржца, обвиняемого в жестоком убийстве семейной пары

Мужчина клялся, что не виноват, и присяжные его оправдали
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге из под стражи отпустили мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве семьи.В Санкт-Петербурге из под стражи отпустили мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве семьи.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Санкт-Петербургский городской суд оправдал мужчину, обвиняемого в жестокой расправе над семейной парой. Решающее слово сказали присяжные.

Страшное убийство произошло в феврале 2019 года в одном из домов на улице Планерной. Мужа и жену нашли мертвыми с множеством ножевых ранений и травм от неизвестного тупого предмета. Некто бил супругов с явной яростью – в голову, грудь, живот.

Следователи полагали, что ко всему причастен родственник погибших. Предполагалось, что мужчина был в длительном внутрисемейном конфликте с убитыми. Ему грозило до 20 лет тюрьмы. Однако он клялся, что ничего подобного не совершал и просил рассмотреть дел с участием присяжных. Как итог – не прогадал.

- Присяжные заседатели голосами 5 к 3 признали обвиняемого мужчину непричастным к совершенному преступлению. Он выпущен из-под стражи в зале суда немедленно, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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