ЗакС Санкт-Петербурга поддержит внесение поправок в Трудовой кодекс РФ

19 Июнь 2020 2020-06-19T00:09:29+03:00

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Законодательное Собрание Санкт-Петербурга поддержит внесение изменения в Трудовой кодекс РФ. Напомним, поправки должны урегулировать дистанционную и временную удаленную работы, что стало особенно актуально во время пандемии.

Документом предлагает закрепить в ТК РФ три основных вида «удаленки» – постоянную, временную и комбинированную. Временная дистанционная занятость даст возможность работать вне офиса. А комбинированная дистанционная занятость подразумевает чередование работы из офиса и из дома.

Сейчас Госдума планирует принять документ в 1-м чтении. Председатель ЗакСа Северной столицы Вячеслав Макаров уже отметил полезные свойства изменений в Кодексе.

- Необходимо более четко прописать в законе права и обязанности таких «удаленных» работников, режим их работы и систему оплаты, юридические аспекты взаимоотношений с работодателем. Уверен, Санкт-Петербург имеет все возможности для того, чтобы стать одной из наиболее перспективных опытных площадок по внедрению и отработке новых форм трудовых отношений, - отметил глава парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU