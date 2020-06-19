2020-06-19T00:09:29+03:00
Общество

ЗакС Санкт-Петербурга поддержит внесение поправок в Трудовой кодекс РФ

Изменения ориентированы на регулирование дистанционной и временной удаленной работы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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ЗакСобрание Санкт-Петербурга собирается поддержать внесение поправок в Трудовой кодекс РФ.ЗакСобрание Санкт-Петербурга собирается поддержать внесение поправок в Трудовой кодекс РФ.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Законодательное Собрание Санкт-Петербурга поддержит внесение изменения в Трудовой кодекс РФ. Напомним, поправки должны урегулировать дистанционную и временную удаленную работы, что стало особенно актуально во время пандемии.

Документом предлагает закрепить в ТК РФ три основных вида «удаленки» – постоянную, временную и комбинированную. Временная дистанционная занятость даст возможность работать вне офиса. А комбинированная дистанционная занятость подразумевает чередование работы из офиса и из дома.

Сейчас Госдума планирует принять документ в 1-м чтении. Председатель ЗакСа Северной столицы Вячеслав Макаров уже отметил полезные свойства изменений в Кодексе.

- Необходимо более четко прописать в законе права и обязанности таких «удаленных» работников, режим их работы и систему оплаты, юридические аспекты взаимоотношений с работодателем. Уверен, Санкт-Петербург имеет все возможности для того, чтобы стать одной из наиболее перспективных опытных площадок по внедрению и отработке новых форм трудовых отношений, - отметил глава парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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