Почти 2 тысячи избирательных участков откроют в Санкт-Петербурге к голосованию по поправкам в Конституцию
1899 постоянных избирательных участков откроют в Санкт-Петербурге к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Проголосовать можно будет даже в больницах, СИЗО, на Ладожском и Московском вокзалах, в аэропорту Пулково, а также – в «Центре учета» для бездомных. В общем – пропустить участок будет сложно.
Напомним, голосование пройдет, как обещают власти, в полной санитарной безопасности. «Комсомолка» убедилась в этом лично.
- Для компенсации расходов на покупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции город получил из федерального бюджета 257 миллионов рублей. Также планируется оборудовать специальные места для голосования граждан с повышенной температурой и подозрением на ухудшение самочувствия, - рассказывают в пресс-службе Смольного.
Добавим, что с 25 июня по 1 июля в городе можно будет встретить множество медиков. Специальные бригады скорой помощи станут дежурить на улицах возле избирательных участков на случай, если кому-то понадобится госпитализация.
ИСТОЧНИК KP.RU