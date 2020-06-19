Почти 2 тысячи избирательных участков откроют в Санкт-Петербурге к голосованию по поправкам в Конституцию

19 Июнь 2020 2020-06-19T01:05:28+03:00

В Санкт-Петербурге подготовили почти 2 тысячи избирательных участков к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Фото: Олег ЗОЛОТО

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1899 постоянных избирательных участков откроют в Санкт-Петербурге к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Проголосовать можно будет даже в больницах, СИЗО, на Ладожском и Московском вокзалах, в аэропорту Пулково, а также – в «Центре учета» для бездомных. В общем – пропустить участок будет сложно.

Напомним, голосование пройдет, как обещают власти, в полной санитарной безопасности. «Комсомолка» убедилась в этом лично.

- Для компенсации расходов на покупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции город получил из федерального бюджета 257 миллионов рублей. Также планируется оборудовать специальные места для голосования граждан с повышенной температурой и подозрением на ухудшение самочувствия, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Добавим, что с 25 июня по 1 июля в городе можно будет встретить множество медиков. Специальные бригады скорой помощи станут дежурить на улицах возле избирательных участков на случай, если кому-то понадобится госпитализация.

ИСТОЧНИК KP.RU