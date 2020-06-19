Петербуржец на маленькой лодке угодил в бушующий шторм на Финском заливе

19 Июнь 2020 2020-06-19T01:35:12+03:00

Рыбак едва не погиб в жутком шторме с большими волнам на Финском заливе. Фото: vk.com/kuharenok

Рыбак признается, что ему было очень страшно от сильнейшего ветра, молний и больших волн [видео]

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Петербургский рыбак Алексей угодил в жуткий шторм на Финском заливе, прилично отдалившись от суши во время мощного грозового фронта. Напомним, непогода превратила город в Венецию, устроила пробки, уронила башенный кран и даже убила ребенка, отдыхавшего на пляже с бабушкой.

Алексей, слава богу, выжил. Рыбак записал свои приключения на экшн-камеру. В программе: полутораметровые волны, ветер с сильнейшими порывами до 20 м/с и молнии.

- Камера и 50% не передает той жести, которая была на воде. Я буквально на минут 15 замешкался... Тот случай, когда надо было сидеть дома... Ветер 20 м/с, град, молний сколько много. Волна за 1,5 метра. Было очень страшно, если честно, - пишет Алексей под видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Добавим, что комментаторы видео немного пожурили рыбака за его беспечность, но похвалили за эффектное приключение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/785765" frameborder="0"></iframe> Рыбак на маленькой лодке попал в шторм с 1,5-метровыми волнами на Финском заливе.Видео: vk.com/kuharenok

ИСТОЧНИК KP.RU