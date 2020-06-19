2020-06-19T02:05:39+03:00
Общество

Петербуржцы поделились фотографиями секретной репетиции «Алых Парусов» в Финском заливе

Особенно шикарный вид на бриг «Россия» открывался с Крестовского острова [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Секретная репетиция "Алых Парусов" попалась на глаза петербуржцам. Фото: vk.com/sosedi_kvartalaСекретная репетиция "Алых Парусов" попалась на глаза петербуржцам. Фото: vk.com/sosedi_kvartala
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Петербуржцы-счастливчики застали на Финском заливе репетицию «Алых Парусов», главного выпускного для всех российских школьников. Напомним, на этот раз все торжество с масштабным фейерверком можно будет увидеть только по телевизору. Однако жители Приморского района могут и сейчас наслаждаться хотя бы одним прекрасным видом брига «Россия».

Особенно шикарный вид на корабль с алыми парусами открывался с набережной Крестовского острова возле «Газпром Арены». Бриг четко попадал в поле зрения бесплатных биноклей со смотровых площадок.

Как тут не удержаться от пары десятков снимков. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

Как тут не удержаться от пары десятков снимков. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

- Репетиция «Алых Парусов» прошла в Финском заливе. Наши соседи, жители Приморского проспекта, сделали снимки корабля! – обменивались фотографиями петербуржцы в группе «Соседи СПЧ, Приморский район» во «Вконтакте».

Добавим, что пусть праздник и пройдет в онлайн-формате, но на всей территории города все равно запретили торговать алкоголем с 22 часов 26 июня до 11 часов 28 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Петербуржцы поделились фотографиями секретной репетиции «Алых Парусов» в Финском заливе
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