Жарко и без дождей будет в Санкт-Петербурге 19 июня

19 Июнь 2020 2020-06-19T07:54:28+03:00

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В Санкт-Петербурге накануне, 18 июня, в город пришла долгожданная гроза, которую синоптики не первый день обещали на фоне невыносимой жары. Так, в пятницу, 19 июня 2020 года, знойная погода сохранится в городе, однако на этот раз температура воздуха все же будет ниже 30 градусов по Цельсия.

- Днем в пятницу в Петербурге преимущественно без осадков. Ветер ожидается северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до плюс 17-19 градусов, днем поднимется до 26-28 градусов жары, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Что касается будущих выходных, по безумная жара спадет. Так, в субботу и воскресенье, 20 и 21 июня, в Петербурге будет не выше 21-23 градусов. Дожди не ожидаются, но в последний день недели возможна небольшая облачность.

ИСТОЧНИК KP.RU