Парки и летние кафе могут открыться 29 июня в Санкт-Петербурге
Долгожданные парки и летние кафе в Санкт-Петербурге могут открыться уже через неделю – 29 июня 2020 года. По словам вице-губернатора города Евгения Елина, откроются только те площадки, которые будут подготовлены в плане санитарии.
Кроме того, с понедельника, 22 июня, в Петербурге можно ждать новых послаблений ограничений, которые были введены из-за эпидемии коронавируса. Например, все же вернутся каршеринг.
- Работа будет проводиться пока в тестовом режиме. Отдельные массовые мероприятия пройдут в жестком режиме ограничений, а допускаться санаторные мероприятия будут по назначению, - отметил вице-губернатор.
По словам Елина, в ближайшие дни правительство огласит возможные решения о послаблениях.
Напомним, ранее официально было подтверждено, что Петербург вышел на плато по коронавирусу. Однако расслабляться не стоит, так как осенью ожидается вторая волна инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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