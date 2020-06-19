Парки и летние кафе могут открыться 29 июня в Санкт-Петербурге

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:22:04+03:00

Петербургские парки, кафе и бары могут открыть с 29 июня Фото: Олег ЗОЛОТО

Работу начнут только те площадки, которые подготовятся по всем санитарным нормам

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Долгожданные парки и летние кафе в Санкт-Петербурге могут открыться уже через неделю – 29 июня 2020 года. По словам вице-губернатора города Евгения Елина, откроются только те площадки, которые будут подготовлены в плане санитарии.

Кроме того, с понедельника, 22 июня, в Петербурге можно ждать новых послаблений ограничений, которые были введены из-за эпидемии коронавируса. Например, все же вернутся каршеринг.

- Работа будет проводиться пока в тестовом режиме. Отдельные массовые мероприятия пройдут в жестком режиме ограничений, а допускаться санаторные мероприятия будут по назначению, - отметил вице-губернатор.

По словам Елина, в ближайшие дни правительство огласит возможные решения о послаблениях.

Напомним, ранее официально было подтверждено, что Петербург вышел на плато по коронавирусу. Однако расслабляться не стоит, так как осенью ожидается вторая волна инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU