2020-06-19T08:48:51+03:00
Общество

Молния дважды ударила в дом в Петродворцовом районе в Санкт-Петербурге

Мощное природное явление попало на видео [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Молния два раза ударила в крышу дома в ПетербургеМолния два раза ударила в крышу дома в ПетербургеФото: принтскрин видео.
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Накануне, 18 июня 2020 года, в Санкт-Петербург пришла долгожданная гроза, которая бушевала во всем городе. Жители Петродворцового района стали свидетелями того, как яркий разряд молнии дважды ударил в одно и тоже место – прямо в крышу многоэтажки. На удачу, она успели снять это явление на видео и поделиться им в социальной сети.

- Странность в том, что человек был готов к съемке и снимал в нужное время, в нужном месте, в нужную сторону, - заподозрил что-то неладное один из пользователей соцсети.

Однако остальные петербуржцы скепсис комментатора не поддержали.

На кадрах действительно, словно по заказу, слышен мощный раскат грохота, после чего с треском молния разрядила небо и ударила прямо в крышу высотного дома. А спустя долю секунды после того, как она пропала, жирная молния ударила в это же место еще раз.

Напомним, что накануне произошла трагедия на берегу Финского залива во время грозы. Молния ударила в бабушку с 7-летним внуком. В итоге, мальчик погиб, а пенсионерку госпитализировали в больницу.

Молния дважды ударила в крышу дома в Санкт-Петербурге во время грозы 18 июня .

ИСТОЧНИК KP.RU

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