Молния дважды ударила в дом в Петродворцовом районе в Санкт-Петербурге
Накануне, 18 июня 2020 года, в Санкт-Петербург пришла долгожданная гроза, которая бушевала во всем городе. Жители Петродворцового района стали свидетелями того, как яркий разряд молнии дважды ударил в одно и тоже место – прямо в крышу многоэтажки. На удачу, она успели снять это явление на видео и поделиться им в социальной сети.
- Странность в том, что человек был готов к съемке и снимал в нужное время, в нужном месте, в нужную сторону, - заподозрил что-то неладное один из пользователей соцсети.
Однако остальные петербуржцы скепсис комментатора не поддержали.
На кадрах действительно, словно по заказу, слышен мощный раскат грохота, после чего с треском молния разрядила небо и ударила прямо в крышу высотного дома. А спустя долю секунды после того, как она пропала, жирная молния ударила в это же место еще раз.
Напомним, что накануне произошла трагедия на берегу Финского залива во время грозы. Молния ударила в бабушку с 7-летним внуком. В итоге, мальчик погиб, а пенсионерку госпитализировали в больницу.
Молния дважды ударила в крышу дома в Санкт-Петербурге во время грозы 18 июня .
ИСТОЧНИК KP.RU