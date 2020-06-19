Набережную Фонтанки затопило во время ливня 18 июня в Санкт-Петербурге

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:14:19+03:00

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Мощный ливень с грозой, который прошел в Санкт-Петербурге вечером в четверг, 18 июня 2020 года, снова устроил проверку на прочность городским ливневкам. Однако ее они не прошли. Набережную Фонтанки затопило водой так, что дорога сама превратилась в реку.

- А гроза с сильным ливнем были всего то лишь пару часов и такие печальные последствия, - прокомментировала потом одна из пользовательниц социальной сети.

В интернете появились кадры, снятые одним из автомобилистов, который на время превратился в капитана «лодки на колесах». На видео видно, что набережную полностью затопило водой. Более менее сухими остались только тротуары. Однако волны, образовавшиеся от машин, накрывали прохожих.

Велосипедисту тоже далась не легко дорога-река. Видно, как парень с трудом крутит педали, прорываясь через водную гладь.

Набережную реки Фонтанки затопило после ливня в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU