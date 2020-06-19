2020-06-19T09:29:06+03:00
Общество

Туристический сезон 2020 года открыт в Ленинградской области

Регион готов принять более 65 тысяч гостей со всей России
Лилия КОЗЛОВА
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Ленобласть приготовилась к туристическому сезонуЛенобласть приготовилась к туристическому сезонуФото: Артем КИЛЬКИН
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В Ленинградской области начался туристический сезон. По данным администрации от пятницы, 19 июня 2020 года, регион открыт для посещения туристами из Санкт-Петербурга и других российских регионов для индивидуальных и семейных путешествий.

- На сегодняшний день коттеджи, базы отдыха, сельские гостевые дома за городом загружены не менее чем на 70 процентов. Гостиницы заполнены постояльцами на 10-15 процентов, - отметили в Ленобласти.

Самыми популярными направлениями для отдыха традиционно остаются Всеволожский, Приозерский и Выборгский районы.

На сегодня для туристов работают отели и гостевые дома, которые не прекращали свою работу в период эпидемии коронавируса. Так, для гостей доступны 166 гостиниц и отелей, 276 туристических баз и баз отдыха, 217 коттеджей и сельских гостевых домов. Путешественников ждут 15317 номеров, которые могут принять более 65 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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