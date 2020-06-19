2020-06-19T10:17:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 23 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 28 петербуржцев рассказали о возвращении в город
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Еще более 23 тысяч человек сдали тест на коронавирус за сутки в ПетербургеЕще более 23 тысяч человек сдали тест на коронавирус за сутки в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. По данным Смольного на пятницу, 19 июня 2020 года, еще более 23 человек сдали тест на наличие инфекции за последние сутки. Результаты обследования будут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 23428 человек, - рассказали в Смольном.

Под медицинским наблюдением находится 2836 человек. Из них 46 - в обсерваторе, 755 - на самоизоляции, 2035 – после контакта с зараженными.

Также о прибытии из другой страны на территорию России сообщили 28 человек.

Кроме того, за последние сутки по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом поступило 718 вызовов. В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 198 обращений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодая женщина с пирсингом в пупке и татуировкой рыси утонула на Канонерском острове
Русский музей начал продавать защитные маски с работами Малевича
Два человека погибли в результате вчерашнего шторма в Санкт-Петербурге
Краснокнижная нерпа, спасенная от бродячих собак, вернулась в Ладожское озеро
Появилось жесткое видео лодки, попавшей в шторм в Финском заливе 18 июня 2020 года
В Ленобласти назвали самые популярные имена для новорожденных
Из квартиры пенсионерки украли украшений почти на миллион рублей
Рекордное число человек выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге и Ленобласти на 19 июня 2020 года
Больше 600 человек пострадало от укусов клещей за неделю
Годовалый мальчик выпал из окна 4-го этажа в Санкт-Петербурге
Петербургский гаишник заставил водителя растонировать «Роллс-Ройс»
Более 23 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Енот трое суток просидел на дереве и пережил грозу в Санкт-Петербурге
Туристический сезон 2020 года открыт в Ленинградской области
Набережную Фонтанки затопило во время ливня 18 июня в Санкт-Петербурге
Молния дважды ударила в дом в Петродворцовом районе в Санкт-Петербурге
Грозы и ливни придут в Ленинградскую область во второй половине дня 19 июня
Парки и летние кафе могут открыться 29 июня в Санкт-Петербурге
Жарко и без дождей будет в Санкт-Петербурге 19 июня