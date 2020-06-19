Более 23 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:17:14+03:00

Еще более 23 тысяч человек сдали тест на коронавирус за сутки в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Еще 28 петербуржцев рассказали о возвращении в город

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В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. По данным Смольного на пятницу, 19 июня 2020 года, еще более 23 человек сдали тест на наличие инфекции за последние сутки. Результаты обследования будут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 23428 человек, - рассказали в Смольном.

Под медицинским наблюдением находится 2836 человек. Из них 46 - в обсерваторе, 755 - на самоизоляции, 2035 – после контакта с зараженными.

Также о прибытии из другой страны на территорию России сообщили 28 человек.

Кроме того, за последние сутки по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом поступило 718 вызовов. В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 198 обращений.

ИСТОЧНИК KP.RU