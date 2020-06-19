Более 23 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. По данным Смольного на пятницу, 19 июня 2020 года, еще более 23 человек сдали тест на наличие инфекции за последние сутки. Результаты обследования будут известны спустя несколько дней.
- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 23428 человек, - рассказали в Смольном.
Под медицинским наблюдением находится 2836 человек. Из них 46 - в обсерваторе, 755 - на самоизоляции, 2035 – после контакта с зараженными.
Также о прибытии из другой страны на территорию России сообщили 28 человек.
Кроме того, за последние сутки по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом поступило 718 вызовов. В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 198 обращений.
ИСТОЧНИК KP.RU