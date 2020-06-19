2020-06-19T10:32:47+03:00
Авто

Петербургский гаишник заставил водителя растонировать «Роллс-Ройс»

Шоферу премиальной машины пришлось вручную снимать пленку со стекол авто
Петр КИБЕР
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Водителя "Роллс-Ройса" заставили содрать тонировку с машины. Фото: vk.com/dorinspbВодителя "Роллс-Ройса" заставили содрать тонировку с машины. Фото: vk.com/dorinspb
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Уникальное событие произошло днем 18 июня в центре Санкт-Петербурга. Здесь инспектор ГИБДД заставил водителя «Роллс-Ройса» собственными руками снять тонировку со стекол машины.

- На Пересечении Литейного проспекта и Захарьевской улицы начальник ОГИБДД по Центральному району во время рейда растонировал «Роллс-Ройс Фантом». Передние стекла были 13%, - пишет паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на УГИБД по Петербургу и Ленобласти.

После проверки прибором процента светопропуска стекол и фиксации нарушения, водителю премиальной машины пришлось собственными руками стягивать тонировочную пленку с боковых стекол авто, как в какой-нибудь «девятке».

Также владельцу «Фантома» был выписан штраф в размере 500 рублей. Впрочем, вряд ли он сильно ударит по карману хозяина машины, которая даже в состоянии «сильно б/у» стоит больше шести миллионов рублей. А цены на новые подобные «Роллс-Ройсы» легко заходят за 20 миллионов.

В Петербурге инспектор ГИБДД заставил водителя "Роллс-Ройса" снимать тонировку с окон.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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