Петербургский гаишник заставил водителя растонировать «Роллс-Ройс»

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:32:47+03:00

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Уникальное событие произошло днем 18 июня в центре Санкт-Петербурга. Здесь инспектор ГИБДД заставил водителя «Роллс-Ройса» собственными руками снять тонировку со стекол машины.

- На Пересечении Литейного проспекта и Захарьевской улицы начальник ОГИБДД по Центральному району во время рейда растонировал «Роллс-Ройс Фантом». Передние стекла были 13%, - пишет паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на УГИБД по Петербургу и Ленобласти.

После проверки прибором процента светопропуска стекол и фиксации нарушения, водителю премиальной машины пришлось собственными руками стягивать тонировочную пленку с боковых стекол авто, как в какой-нибудь «девятке».

Также владельцу «Фантома» был выписан штраф в размере 500 рублей. Впрочем, вряд ли он сильно ударит по карману хозяина машины, которая даже в состоянии «сильно б/у» стоит больше шести миллионов рублей. А цены на новые подобные «Роллс-Ройсы» легко заходят за 20 миллионов.

В Петербурге инспектор ГИБДД заставил водителя "Роллс-Ройса" снимать тонировку с окон.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU